كريم فهمي ينتظر مولوده الجديد ويعلق “7 شهور حمل”

ينتظر النجم كريم فهمي مولوده الجديد، بعد أن شارك جمهوره وحبيه صورة عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام” مع زوجته معلقا على الصورة “7 شهور حمل”.

وفي جانب أخر يواصل كريم فهمي تصوير فيلمه الجديد “ديدو” والذي يشاركه البطولة كلاً من، حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، والفيلم من تأليف وإخراج عمرو صلاح.

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ويشار أن أخر الأعمال التي قدمها كريم فهمي “أمر واقع” والذ طرح في رمضان المنقضي، وهو من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة وبطولة أحمد وفيق، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، نهى عابدين، ملك قورة، نجلاء بدر، دينا فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل، نيكولا معوض، لطفي لبيب، ومحمد الصاوي وغيرهم.