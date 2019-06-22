“سيدي جابر” اسم العمل السينمائي الجديد للفنان عمرو سعد

يجهز في الوقت الحالي الفنان عمرو سعد، لفيلمه السينمائي الجديد، الذي يطلق عليه اسم “سيدي جابر”، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أحمد عبد الباسط، ومن المقرر أن يطلق التصوير في الأيام القادمة.

ويجري في الوقت الحالي عمرو سعد، جلسات عمل مع المؤلف والمخرج، للانتهاء من جميع تفاصيل العمل، حيث يتضمن العمل السينمائي أكثر من خط درامي ومنها الاجتماعي والأكشن، وجار في الوقت الحالي الاستقرار على النجوم المشاركين في الفيلم.

ويذكر أن أخر أعمال الفنان عمرو سعد كان مسلسل “بركة” وتم عرضه في رمضان الماضي وحقق نجاح كبير، وشارك في بطولته الفنانة هالي صدقي وهنادي مهنا ومحمد لطفي وكمال أبو رية ومحمد أبو داود، ومن إنتاج سينرجي وتأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.