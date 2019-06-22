كارول سماحة تفتتح الدور 18 من مهرجان موازين بالمغرب

قامت الفنانة كارول سماحة، بتقديم عدد من أغنيها على مسرح النهضة ومنها أغنية سوا، و أغنية اطلع في يارب، خليك بحالك، وأضواء الشهرة، سهرانين” كما أن الفنانة كارول غنت للمرة الأولى على المسرح أغنيتها الجديدة “المطلقة” التي أثارت جدل الجماهير.

عقدت المطربة كارول سماحة، بمؤتمر صحفي إضافة إلى مشاركتها بمهرجان موازين، فتحدث من خلال هذه المؤتمر عن مشاركتها في هذا المهرجان، وأكدت احترامها وتقديرها للجمهور المغربي، وقالت أنه جمهور مرعب وأي فنان يغني أمام تلك الجمهور يجب أن يكون حريص بشكل جيد ومستعد جدا له.

كما أنها كشف في هذا المؤتمر عن سبب غيابها في الدراما التلفزيونية منذ أن قدمت مسلسل “الشحرورة” حيث أن حياتها السرية تجعلها تبتعد عن المسلسلات التي تستغرق وقت طويل في التصوير.