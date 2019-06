محامي عمرو الليثي يحذر بعدم الاستمرار في إذاعة حوار منى جمال عبد الناصر

قدم المحامي حسام السنهوري، تحذيراً إلى العاملين على في شبكة قنوات نتفلكس، بعدم الاستمرار في إذاعة حوار محمد عبد الناصر ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فهو حوار تليفزيوني حصري، حيث قد قام الإعلامي عمرو الليثي بالانفراد به فقط.

وقناة نتفلكس قد قامت بإذاعة الحوار عن طريق برنامج يسمى The spy who fell to earth، في عدد من الحلقات دون أن تستشيره أو تقوم بالاستئذان منه.

كما قد أوضح المحامي حسام السنهوري أنه سيقوم بكامل الإجراءات القانونية اللازمة لكي يقوم بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، حيث أنه قام بتقدم شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام وأيضاً قدم شكوى إلى لجنة الشكاوى التي يرأسها جمال شوفي، وكيل الإعلامي عمرو الليثي ضد شبكة قنان نتفلكس.