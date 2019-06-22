يسعى الفنان هيثم أحمد زكي لإثبات نفسه كممثل وليس نجل النمر الأسود

يتمنى الفنان هيثم أحمد زكي القيام بعمل أدوار فنية مثل الملاكم، لأنه يمارس هذه اللعبة بإتقان ودقة، كما أنه على علم كامل بكواليس هذه الشخصية، كما أنه قال أن والده الفنان احمد زكي، له ثلاث أعمال للملاكم وهم كابوريا، والبطل، والنمر الأسود، ولكن الثلاثة ليس لديهم علاقة ببعضهم.

وقال الفنان هيثم أحمد زكي من خلال برنامج On Set الذي يذاع عبر قناة “on e” أن أبناء الفنانين هم من يكونون في ورطة موضحاً قائلاً ” عندما نقارن ما فعله أهلنا ونريد عمل شئ نصبح في ورطة كونهم من الجيل الذهبي للسينما المصرية ولا يوجد دور إلا وقاموا به”

كما أنه قال أنه يعمل على تطور نفسه في عالم الفن، لكي يؤكد للجميع أنه يمتلك موهبة قد تؤهله في عالم التمثيل.