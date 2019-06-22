أغنية المطرب وائل كفوري تتخطى 500 ألف مشاهدة

تخطت أغنية استشبهت فيكِ للمطرب وائل كفوري عدد 500 ألف مشاهدة في أقل من 24 وساعة بعد أن تم نشرها على اليوتيوب، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو، ومن إخراج عبد الله غنام.

والمطرب وائل كفوري يستعد للمشاركة في فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان جرش في مساء يوم الخميس 18 يوليو المقبل.

فأغنية استشبهت فيكِ يحكي فيها عن حنينه لحبيبته القديمة، وعبر فيها عن حباً موجوداً في النفس الروح، ولقائه بفتاة أخرى تشبه صفات حبيبته القديمة لذلك سميت الأغنية استشبهت فيكِ، كما أن المطرب وائل كفوري أعلن طلاقه رسميه من زوجته عبر برنامج الإعلامية اللبناية ريم نجيم.