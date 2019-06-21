انتهاء محمد عدوية من تسجيل أغنيته الجديدة لكأس الأمم الأفريقية

انتهى محمد عدوية من تسجيل أغنيه الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 التي تقام داخل مصر، ويتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة، ويتم طرحها خلال اليومين المقبلين على بعض من القنوات الفضائية.

وقام محمد عدوية أيضاً بتسجيل أغنيتين جديدتين على طريقة فيديو كليب، ومنهم أغنية سكوت خاص التي ذاع شهرتها، وأغنية حبيبي فين ما تكون، وأيضاً قام بتسجيل أغنية في مصر، وأغنية أخرى في دولة أسبانيا، وسوف يتم عرضهم عبر شاشات العرض في الفترة المقبلة.

الفنان محمد عدوية قام بتسجيل ألبوم يضم 12 أغنية، وتعاون معه عدد من الملحنين والشعراء وكان من أشهرهم الملحن محمود أنور، والشاعر أيمن عز، والموزع العسال ونور وفهد وأحمد العتباني.