اقتراب أغنية سعد المجرد “نجيبك نجيبك” إلى حصد 4 مليون مشاهدة حتى اليوم

حققت أغنية سعد المجرد “نجيبك نجيبك” 4 مليون مشاهدة منذ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة اليوتيوب، فهي من كلمات محمد نوبال، ومن ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان، ومن كلمات هذه الأغنية” نجيبك نجيبك تهرب تبعد لبعيد طير ولا تنزل قريب نصيبك، نجيبك نجيبك” هذا مقطع من أغنية التي شد قلوب الأشخاص.

ومن المعروف أن سعد المجرد من أشعر الفنانين المغاربة في الوطن العربي، فدائماً أغنيه تصل إلى أكبر عدد من المشاهدة، فمثلاً أغنية “غزالي” وصل عدد المشاهدين إلى أكثر من 158 مليون مشاهدة على اليوتيوب، وأيضاً فيديو كليب أغنية “غلطانة” يصل إلى أكبر عدد من المشاهدة وهو أكثر من 232 مليون.