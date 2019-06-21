مصطفى حجاج ينتهي من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد

أوشك ألبوم المطرب مصطفى حجاج على الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أنه تم التعاون مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين لخروج البوم جديد وينال إعجاب الكثير من معجبيه.

حيث أن تلك الألبوم يحتوي على 13 أغنية ومنها أغنية صدمة ونهاية، التي قد تم ضمها إلى ألبومه الجديد وهي من ألحان محمد حمدي، ومن توزيع أحمد أمين، كما أن الشاعر ناصر الجيل قام بتعاون الموزع أحمد أمين.

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب مصطفى حجاج كليب الأغنية الوطنية وهي أغنية أعمل الصح، فهي من كلمات محمد عاطف، ومن ألحان وليد سعيد، ومن توزيع أحمد عادل، ومن إخراج بتول عرفه، فهذه الأغنية كانت تحث المصرين على دعم بناء مصر والعمل من أجل رفعتها، كما أنه هذه الأغنية توصف حال مصر في الفترة الحالية.