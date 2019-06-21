محمد عبد الوهاب يرفض دخول ابنته دخولها في مجال الفن

عصمت عبد الوهاب ابنه الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، قالت بأن أبيها كان يرفض دخولها في مجال الفن، وكان ضدها في اتخاذها هذا القرار في خوض مجال الفن، حيث أنه كان يخاف عليها من التعب لأنه تعب في هذا المجال.

حيث أنه قد قالت هذا الحديث من خلال برنامج مساء dmc مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc، كما أنها أضافت قائلة أن والدها كان يقول لها دائما، إذا كان أحد من أبنائه لديه موهبة في الفن أو في الغناء أو التمثيل فهذا سيظهر وسيحكم عليه الجميع.

كما أنها أكدت أنه كان لديه حق لأن لا أحد منهم لديه شغف بالغناء أو بالفن، لذلك كان أبيها رافض دخولها الفن هي وأخواتها.