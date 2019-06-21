استعداد الفنانة كارمن سليمان لإحياء حفل غنائي لدار الأوبرا المصرية

قررت الفنانة كارمن سليمان الذهاب لدار الأوبرا المصرية والقيام بحفل غنائي وهذا في يوم الثلاثاء المقبل، كما أنها قررت أن تقدم من خلال هذا الحفل عدد من الأغاني الجديدة، وعدد آخر من الأغاني القديمة لها.

قامت المطربة كارمن سليمان بالاشتراك في أغنية تتر مسلسل حكايتي الذي عرض في رمضان الماضي، وأغنية حكايتي من كلمات الشاعر الغنائي نادر عبد الله، كما أنها من لحن وتوزيع خالد عز.

وآخر أعمال الفنانة كارمن سليمان هو دعاءً دينياً الذي تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من لحن مصطفى جاد، وتوزيع أسامة سامي،ومن كلمات أحمد سرور، وهذا الدعاء عمل ضجة كبيرة لجمهور كارمن سليمان.