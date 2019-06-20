شيماء سيف تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الثدي

أثار برومو برنامج “توأم روحي” حلقة الفنانة الكوميدية شيماء سيف، حالة من الاستياء الشديد لديها، حيث نفت أنها أصيبت بمرض سرطان الثدي، وأكدت للجمهور أن بخير.

وصرحت الفنانة شيماء سيف، من خلال ستوري لها على إنستجرام، إن مونتاج برومو حلقة “توأم روحي” للمذيع اللبناني نيشان، أخذوا سؤلا، وتم تركيبه على سؤال أخر.

وقالت شيماء معبرة عن استيائها: “أتمنى يكون بدون قصد”.

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ويذكر أن برومو حلقة شيماء سيف في برنامج “توأم روحي”، للمذيع نيشان، الذي يعرض بعد غد الجمعة على قناة “بين دراما”، وأظهر شيماء سيف وهيا تبكي بعد علمها بالخبر، وستظهر شيماء في الحلقة مع زوجها محمد كارتر.