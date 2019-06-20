مدحت شلبي يقدم برنامج “أفريقيا مساء الأنوار” على نايل سبورت

من المقرر أن يقدم الإعلامي الرياضي مدحت شلبي برنامجا جديدا بعنوان “أفريقيا يا مساء الأنوار”، على شاشة “نايل سبورت”، اعتباراً من بعد غد الجمعة.

وسيعرض البرنامج على خلال أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويذاع في تمام الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل، وحتى الثانية صباحا لتحليل جميع مباريات البطولة.

والجدير بالذكر أنه كان من المنتظر أن ينضم الإعلامي مدحت شلبي لصفوف قناة “تايم سبورت” الناقلة لمباريات البطولة، لكن الأمور لم تتم بعد، ويواصل شلبي ظهوره على قناة “نايل سبورت” والتي انضم إليها منذ مدة، حيث يقدم برنامجه اليومي الشهير “مساء الأنوار” من الأحد إل الاربعاء كل أسبوع.