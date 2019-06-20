صورة تثير الجدل.. هل دخلت ياسمين صبري غرفة العمليات؟

أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل عندما قامت بنشر صورة لها وهي ترتدي ملابس غرفة العمليات غبر “ستوري” إنستجرام اليوم.

واعتادت ياسمين صبري بنشر صورها، وتحديدا صورها في “الجيم”، وهو المنهج الذي سارت عليه في الأيام القليلة المنقضية، ولكنها فأجات جمهورها بنشر 3 صور توحى بأنها مقبلة على إجراء عملية جراحية، حيث قامت بنشر صورة لها وهي ترتدي ملابس زرقاء خاصة بدخول غرفة العمليات، وصورة أخرى “أسورة” بيانات المريض التي توضع على اليد، والصورة الثالثة “بوكيه ورد”.

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ولم تعلق ياسمين صبري على أي صورة من الثلاثة التي نشرتهم، وهو ما أثار علامات الاستفهام، لا سيما أنها قبل دقائق كانت تنشر صورة لها في “الجيم” بشكل طبيعي كالعادة.

ويشار إلى أن أخر الأعمال التي شاركت فيها ياسمين صبري مسلسل “حكايتي” في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة ألأحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عدد من الفنانين، وإنتاج شركة سينرجي.