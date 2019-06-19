آسر ياسين يهنئى هنيدى على فيلمه الجديد” كينج سايز”

وجه الفنان آسر ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تهنئة للنجم محمد هنيدي على فيلمه الجديد “كينج سيز” المقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.

حيث نشر ياسين برومو فيلم “كينج سايز” عبر حسابه على “تويتر” وكتب عليه قائلاً ” مساء الخير يا بوسي، مبروك ياجامد”.

تجدر الإشارة أن قام النجم محمد هنيدي بطرح البرومو الأول لفيلمه الجديد “كينج سايز”، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، قائلاً في تغريدته “توكلنا على الله… الإعلان الاول لفيلم كينج سايز.. عن عقلة الأصبع”، حيث يجسد هنيدي في هذا الفيلم شخصية عقلة الإصبع، والفيلم من تأليف عمر طاهر.