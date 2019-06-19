أحمد فهمي في السينما بـ 3 أفلام مرة واحدة.. ويستكمل تصوير “العارف”

قرر الفنان أحمد فهمي التركيز في السينما في المرحلة القادمة وهذا بعد النجاح الكبير الذي حققه من خلال مسلسله الرمضاني الأخير “الواد سيد الشحات”، ومن المقرر أن يخوض فهمي 3 تجارب سينمائية متنوعة في المرحلة القادمة حيث استأنف تصوير دوره في فيلم “العارف” أمام الفنان أحمد عز والفيلم يبعد فهمي تماما عن الكوميديا تحديداً أنه يتناول فكرة حرب العقول في الوقت الحالي.

في حين يستعد فهمي لتقديم فيلم كوميدي بمشاركة خطيبته الفنانة الشابة هنا الزاهد، وأوشكت ورشة الكتابة التي يشرف عليها فهمي من الانتهاء من كتابته، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم في شهر أكتوبر القادم بعد انتهاء تصوير فيلم “العارف”.

على أن يتم التحضير له في المرحلة القادمة عن طريق عقد مجموعة من الجلسات العمل مع الشركة المنتجة لاختيار باقي الفنانين المشاركين في العمل إضافة إلى تحديد أماكن تصويره.

وبالنسبة للمشروع الثالث فهو فيلم يبعد تماما عن الكوميديا وينتمي لأفلام الخيال العلمي يقدم فهمي دوراً جديد ومختلف، ومن المنتظر أن يبدأ التصوير به في بداية عام 2020 بعد الاستقرار على كل أبطال العمل والخطوط الدرامية للفيلم الذي سيحدث نقلة كبيرة في السينما تحديدا وأنه من الأعمال ذات الإنتاج الكبير وسيتم الاستعانة فيه ببعض الخبراء الأجانب.