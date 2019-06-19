رسميا.. حكيم يغني بجميع اللغات في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019

زعامة مصر للقارة السمراء ورئاسة الاتحاد الأفريقي في دورته الحالية جعلت لدى القيادة السياسية رغبة في نقل القارة السمراء إلى العالمية على كل المستويات.

ونظراً لاستضافة مصر وشعوب القارة في منافسات النسخة 32 من كأس الأمم الأفريقية “caf 2019” اتخذت القاهرة قراراً بأن يخرج هذا الحدث بشكل عالمي وتم اختيار ثلاثي غنائي عالمي لتقديم أغنية “كاف 2019”.

وجاء في المقدمة المطرب حكيم الذي قدم كبرى الاحتفالات العالمية، ومنها حفل توزيع جوائز نوبل وأيضاً غنى في أكبر المحافل الدولية ومن ضمنها مسرح الأولمبيا بباريس والذي يطلق عليه مسرح العظماء وحاز على لقب “العالمي” لشعبيته الكبيرة لدى شعوب القارات السبع وتقديمه دويتوهات غنائية مع كبار المطربين وأيضا حفلاته الغنائية الدائمة في جميع القارات ومن المقرر أن يغنى في حفل الافتتاح باللغة العربية.

وبالنسبة للمطرب الثاني فهو النيجيري “فيمي كوتيه” والذي يغني باللغة الإنجليزية، كما غنى مسبقاً في حفل افتتاح كأس العالم في 2010 في مدينة جوهانسبرج وقد رشح لجائزة الجرامي 4 مرات بينما جاءت المطربة الثالثة من كوت ديفوار وهي العالمية “وبيه” الحائزة على جائزة جرامى عام 2004 وستقوم بالغناء باللغة الفرنسية.

وقد تم اختيار الثلاثي بسبب شهرتهم الكبيرة وأيضاً يمثلون جميع المناطق واللهجات بالقارة السمراء.

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وتحمل الأغنية اسم “متجمعين” وهي من إنتاج شركة سينرجي الذي تمتلكها مجموعة إعلام المصريين والتي يترأس مجلس إداراتها تامر مرسى.

والمفاجأة أن الأغنية صورها المخرج الكبير ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش بحضور المطربين الثلاثة في مناطق مختلفة وبتقنيات عالمية وستكون مفاجأة كبير للعالم بعد عرضها.

والأغنية من تأليف محي حوار وألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس والمنتج الفني فايز عزيز.