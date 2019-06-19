محمد إمام يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد

تعاقد النجم محمد إمام على فيلم سينمائي جديد مع المنتج “يوسف الطاهر”، حيث سيبدأ تحضيراته واختيار الفنانين في الفترة القادمة.

ونشر إمام صورة له من خلال موقع “إنستجرام” برفقة يوسف الطاهر وأحمد بدوري وعلق قائلاً: “فيلم مفاجأة مع مخرج عملاق في حدوتة ماتعملش زيها قبل كدة مع المنتج والموزع يوسف الطاهر وشريك رحلة النجاح أخويا أحمد بدوي… إن شاء الله هقدملكم حاجة جامدة وغير معتاد عليها تليق بيكم… دعواتكم”ز

وكانت أخر الأعمال التي قدمها الفنان محمد إمام في سباق دراما رمضان المنقضي بمسلسل “هوجان” وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات عالية.