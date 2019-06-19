محمد إمام يستقبل مولودته الأولى ويطلق عليها اسم “خديجة”

استقبل الفنان محمد إمام مولودته الأولى اليوم الاثنين والتي أطلق عليه اسم “خديجة”، وقد نشر المخرج رامي إمام من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام” صورة تشير إن المولودة أنثى، وعلق على الصورة قائلاً: “الحمد لله… وصلت النهاردة خديجة محمد إمام.. وأخيراً بقيت عم”.

ويشار إلى أن أخر الأعمال التي قدمها الفنان محمد إمام هو مسلسل “هوجان”، وشارك في البطولة كلاً من كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولي، عايدة رياض، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عارفة عبد الرسول، أسماء أبو اليزيد، و من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.