رولا سعد تنتهي من تسجيل أغنية جديدة للمنتخب المصري

تستعد المطربة اللبنانية رولا سعد لطرح أغنية جديدة بعد غد السبت، مهداة منها إلى المنتحب المصري لكرة القدم، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وصرحت رولا سعد أنها انتهت بالفعل من تسجيل الأغنية منذ أيام قليلة منقضية، وتستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وطرحها من خلال القنوات الفضائية المصرية والعربية.

وعبرت رولا عن مدى سعادتها بتقديم الأغنية التي تهديها لوطنها الثاني مصر وللشعب المصري، مؤكدة أن مصر هي أم الدنيا والقلب النابض للأمة العربية.

وأوضحت أن الأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.