على ربيع يفاجأ جمهوره بحلاقة شعره للمرة الأولى

فاجأ الفنان على ربيع، جمهوره بحلاقة شعره للمرة الأولى من خلال صورة قام بنشرها عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعد أن شوقهم مسبقا من خلال صورة أخرى له من يومين باستعداده لقص شعره.

وعلق على الصورة قائلاً: “يارب الحلاقة تكون عجبتكوا لسة خارج من الحلاق بقالي يومين وحشتوني يا أحلى جمهور في العالم بحبكو بس إنتو طلعتوا بتحبوا شعري أكتر مني أول واحد في التاريخ شعره يبقى خشن والناس تحبو.. سبحان الله.

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وكانت أخر الأعمال التي قدمها الفنان على ربيع مسلسل “فكرة بمليون جنيه” في الموسم الرمضاني المنقضي، وشاركه في العمل صابرين، صلاح عبد الله، سهر الصيغ، كريم عفيفي، وإخراج وائل إحسان.