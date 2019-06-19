حلا شيحة تنشر بعض الصور مع أبنائها: “أجمل الأوقات وسط زحمة الحياة”

نشرت الفنانة حلا شيحة من خلال صفحتها الرسمية على موقع الصور الشهير “إنستجرام” صوراً جديدة برفقة أبنائها، حيث تفاعل جمهورها ومتابعوها معها وحصد الكثير من الإعجابات والتعليقات.

وعلقت حلا على الصور قائلة: “من أجمل الأوقات وسط زحمة الحياة نفرح ونفرحهم ونديهم من وقتنا وحبنا لأنهم الأهم والأحلى في حياتهم.. ربنا يحفظهم وكل ولادنا”.

ويذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها حلا شيحة بعد عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب 12 عاما كانت في رمضان المنقضي، من خلال مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

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