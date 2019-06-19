ريم أحمد تكشف تفاصيل حريق شقة زوجها بعد سرقتها بأيام

كشفت النجمة الشابة ريم أحمد عن تعرض منزل زوجها الفنان طه خليفة في منطقة جسر السويس لحريق هائل ابتلعت النيران الشقة بالكامل وهذا بعد أيام قليلة من سرقتها وتحديداً ثاني أيام عيد الفطر المنقضي.

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كما أوضحت ريم، أن الشقة التي تعرضت للحريق ليست منزل الزوجية بينما شقة عائلة زوجها طه ووقت حدوث الحريق لم يكن يتواجد بها أحد لافتة إلى أنها يترددان على الشقة بشكل مستمر تحديداً عندما يكون لهما عمل في محيط منطقة مصر الجديدة يقيمان فيها يومين أو ثلاثة بالكثير.

وأكدت ريم أن حدث هو أمر غريب للغاية بأن يتم سرقة الشقة يوم الخميس المنقضي وبعدها بأيام قليلة تتعرض لحريق مشيرة إلى أنه تم عمل محضر بما وقع، حتى يتم إضفاء الحريق وبعدها سيتم التحقيق في إذا كان هناك شبهة جنائية أم لا مشددة على أنها يرجحون وجود شبة جنائية.