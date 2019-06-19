مي كساب تستعد لطرح كليب جديد “البنية” من ألبومها الجديد

صرحت المطربة مي كساب أنها تستعد لطرح الكليب الثاني لها من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم “البنية”، وهو من كلمات أحمد مرزوق، وألحان أورتيجا، وتوزيع أوكا، وإخراج كامبا، مضيفة، أنها انتهت من تصوير الكليب وعملية المكساج والمونتاج وتنتظر طرح الأغنية في الأيام القادمة.

وأضافت مي كساب أنها تقلت ردود أفعال إيجابية حول الألبوم والتي تعتبر خطوة مهمة جدا في مشوارها الفني، تحديدا أنه مختلف ويشكل نوعية مزيكا جديد بالنسبة لها.

ويذكر أن مي كساب طرحت في الفترة الأخيرة أغنية “يا نحلة” على طريقة الفيديو كليب من خلال موقع الفيديوهات “يوتيوب” ، والتي تعتبر واحدة من أغاني ألبومها الأخير “أنا لسة هنا”، والذي طرحته مؤخراً، وحقق نجاحاً كبيراً، وهي من كلمات عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا.