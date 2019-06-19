منى شلبي بفستان زفاف وترد على جمهورها “كل حاجة بتيجي في وقتها”

طلت الفنانة منة شلبي، على جمهورها ومتابعيها وهي ترتدي فستان زفاف، لتنهال عليها التعليقات المهنئة المتمنين لها دوام الفرح والسعادة في حياتها والزواج عن قريب، بعد أن صرحت من قبل أن السبب في عدم زواجها حتى الأن هو أنها تريد الحب في المقام الأول عند اختيار شريك حياتها، وتساءل متابعيها ما سبب نشر تلك الصور وهل سوف تتزوج عن قريب.

وأجابت منة شلبي على جمهورها ومتابعيها، بالنفي وأن صور إطلالتها بفستان الزفاف بسبب جلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، ونشرت الصور من خلال حسابها الشخصي على “إنستجرام”، وكتبت عليها قائلة : “كل حاجة بتيجي في وقتها”.

وتشارك منة شلبي الفنان أحمد حلمي بطولة فيلمه الجديد “خيال مآتة” والذي يعتبر التعاون الثالث لهما معا بعد فيلمي “كده رضا” و”أسف على الإزعاج”.