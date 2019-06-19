حكيم يغني “متجمعين” في أفتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019

مصر تتزعم القارة السمراء ورئاسة الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية، وهذا ما جعل لدي القيادة السياسية رغبة في نقل القارة السمراء إلى العالمية على جميع المستويات.

ونظرا لاستضافة مصر كأس الأمم الأفريقية النسخة 32 (caf2019) اتخذت القاهرة قرارا بأن هذا الحدث لابد أن يخرج بشكل عالمي وقد تم اختيار ثلاثي غنائي عالمي لتقديم أغنية كاف 2019 .

ويأتي في مقدمتهم النجم حكيم والذي أحيا كبرى الحفلات العالمية، ومنها حفل توزيع جوائز نوبل، وحاز علي لقب العالمي لتمتعه بشعبيته كبيرة لدي شعوب القارات السبع كما قدم دويتوهات غنائية مع كبار المطربين ومن المقرر أن يغنى في حفل الافتتاح باللغة العربية.

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أما عن المطرب الثاني فهو النيجيري فيمي كويته ويغني باللغة الإنجليزية، وقد سبق له أن غني في حفل افتتاح كأس العالم 2010 بمدينة جوهانسبرج، أما المطربة الثالثة وهى العالمية دوبيه من كوت ديفوار الحائزة علي جائزة جرامي سنة 2004 وسوف تغني باللغة الفرنسية .

وتم اختيار الثلاثي لأنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء ولشهرتهم الواسعة،وتحمل الأغنية اسم “متجمعين” من إنتاج شركة سينرجي، والأغنية من تصوير المخرج ياسر سامي ومدير التصوير وائل درويش وقد تم التصوير بمناطق متنوعة وبتقنيات عالمية والأغنية من ألحان شريف حمدان وتوزيع طارق عبد الجابر ومن تأليف محي حوار.