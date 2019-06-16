فيلم الممر يقترب من 30 مليون إيرادات شباك التذاكر

فيلم “الممر” للمخرج شريف عرفة يقارب من الوصول إلى 30 مليون جنيه في شباك التذاكر خلال موسم عيد الفطر حيث تستمر إيراداته بتصاعد، وقد حصد أمس السبت 2 مليون و446 ألف جنيه، ليصير إجمالي ما جمعه الفيلم 29 مليون 526 ألف جنيه خلال 12 يوم عرض فقط، كما يتصدر المركز الثاني في ترتيب أفلام هذا الموسم بعد فيلم “كازابلانكا” الذي يحتل الصدارة.

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فيلم “الممر” سيناريو وحوار أمير طعمية ومن تأليف وإخراج شريف عرفة يتحدث الفيلم عن قوات الصاعقة المصرية في حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة الذي يدعى “نور”، ويعرض المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف.

“الممر” بطولة أحمد عز، أحمد رزق، أحمد فلوكس، أياد نصار، محمد فراج، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسنى، محمد جمعة،أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف كلا من شريف منير، هند صبري، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.