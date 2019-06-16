برومو الفيل الأزرق2 يقترب من 12 مليون مشاهدة في 5 أيام

حصد برومو فيلم الفيل الأزرق 2 حوالي 12 مليون مشاهدة بعد عرضه، ونال البرومو الرسمي علي أعجاب الجمهور الذين ينتظرون عرض الفيلم بفارغ الصبر.

ويشهد الاعلان الدعائي للفيلم صراعا بين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، والذي قد تم عمله بشكل مبهر للغاية، كذلك تضمن على لقطات سريعة للنجمة هند صبري وهي ترتدي زي “هندي”، حيث حصلت علي إشادات كبيرة لحركتها وأدائها، ومن المتوقع أن يحصد الفيلم أعلى إيرادات في موسم عيد الأضحى المقبل، لاسيما أن الجزء الأول قد حصد 33 مليون جنيه في عام 2014.

الفيلم يضم عدد كبير من نجوم الفن ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين والإعلامية أسما شريف منير وإياد نصار، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعتبر الفيلم استثمار لنجاح الجزء الأول، عن رواية بنفس الكاتب أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار للجزأين.