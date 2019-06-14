نهال عنبر تعلن تفاصيل الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف

نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس المهن التمثيلية، الأخبار التي تم تداولها بشأن وفاة الفنان عزت أبو عوف قائلة: هذا الكلام غير صحيح وليس لها أي أساس من الصحة، وهو ما زال على قيد الحياة يرقد في العناية المركزة في أحدى المستشفيات الخاصة.

كما أنها أعلنت حالته الصحية بأنها “حرجة مستقرة”، ويحتاج إلى الدعاء من كل محبيه وجمهوره حتى يخرج من تلك الأزمة.

ويشار إلى أن الفنان عزت أبو عوف يتلقى العلاج في أحد المستشفيات بالمهندسين، تحديداً أنه يعاني من تعب في الكبد والقلب، وكان أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم “كل سنة وأنت طيب”، مع الفنان تامر حسني.