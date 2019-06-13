مصطفى قمر يطرح ألبومه الغنائي الجديد أغسطس القادم

انتهى المطرب مصطفى قمر من تسجيل أغاني ألبومه الجديد، حيث يعمل تلك الأيام على وضع اللمسات الأخيرة والمكساج عن طريق تواجده في أحد الاستوديوهات، استعدادا لطرحه في شهر أغسطس القادم، ولم يستقر على الاسم النهائي له حتى تلك اللحظة.

ويتعاون قمر في ألبومه الجديد مع عدد هائل من الملحنين والشعراء والموزعين، من بينهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادي ووليد سعد وأمير طعمية ورضا وزايد وسامح كريم ومودي سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم، ويقدم فيه قمر أغاني متنوعة عن ألبوماته السابقة.

وبخلاف الألبوم يقرأ قمر عددا من السيناريوهات السينمائية، حيث من المفترض أن يستقر على أحدها ويبدأ في تصوير في الفترة القادمة، حيث كان أخر أعماله فيلم “فين قلبي” والذي أعاده للمنافسة في السينما مرة أخرى بعد غياب 4 أعوام، وضم الفيلم عدد كبير من النجوم، من ضمنهم شيري عادل، إدوار، إيمان السيد، وظهر مصطفى قمر في شخصية شاب متزوج من فتاة تتعرض للمرض، ويقع في حب أخرى.