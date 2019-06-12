تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف داخل المستشفى

صرحت الفنانة مها أبو عوف، بان الحالة الصحية لشقيقها الفنان عزت أبو عوف تشهد في الوقت الحالي حالة من التحسن الطفيف، وأن حالته بدأت تستجيب للعلاج وتطالب جمهوره بالدعاء له.

وأضافت بأن الفنان عزت أبو عوف ممنوع عنه الزيارة في الوقت الحالي، بسبب أن طوال الوقت تحت تأثير المخدر، ولم يفيق بعد، واشارت إلى أن أمس الأول كان مدركًا لمن حوله بشكل طبيعي، ولكنه لا يزال غير قادر على التحدث مع الناس مطلقا.

والجدير بالذكر بأن الفنان عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس عام 1948، حيث قد كانت بدايته الفنية من خلال أنشاءه فرقة “الفور إم” الغنائية، التي أسسها مع شقيقاته، ثم تفرغ للفن والتمثيل عام 1992.