محمد هنيدي يبدأ تصوير فيلمه الجديد “كينج سايز”.. تعرف على التفاصيل

يبدأ الفنان الكوميدي محمد هنيدي تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “كينج سايز” المرشح للمنافسة في موسم عيد الأضحى القادم حيث صور يوم واحد فقط من أحداث العمل ويجسد فيه نجم الكوميديا شخصية “عقلة الأصبع”، من خلال أحدث تقنيات الجرافيكس، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر، ومن المنتظر الكشف عن أبطال العمل في الأيام القليلة القادمة.

والجدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي يواصل عرض مسرحية “3 أيام في الساحل”، والتي شهدت إقبالا جماهيريا مؤخرا على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر، في أيام عيد الفطر المبارك ويواصل هنيدي عرض المسرحية حتى 15 يوم من الشهر الحالي.

وتألق محمد هنيدي، على خشبة المسرح الخاص بعد غياب 16 سنة، في الأحداث بشخصية رئيس عصابة يتعرض للكثير من المواقف الكوميدية في إطار اجتماعي، واستغرق العرض تحضيرات وبروفات تجاوزات الخمسة أشهر.

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ويشارك هنيدي في بطولة العرض المسرحي، الفنان محمد محمود، أحمد فتحي، ندا موسي، بيومي فؤاد، محمد ثروت، سامية طرابلسي، مها أبو عوف، محسن منصور، وإخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين.