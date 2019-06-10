بيان توضيحي لنقابة الموسيقيين: إلغاء وقف شيرين جاء بعد اعتذارها

أصدرت نقابة الموسيقيين بيانا توضيحيا جاء فيه أن النقابة ألغت قرار وقف المطربة شيرين عبد الوهاب من نقابة المهن الموسيقية بناءاً على اعتذارها للشعب المصري أجمع وللنقابة أيضاً، على ما بدر منها خلال حفلها في دولة البحرين.

كما أضاف البيان، أن النقابة أكتفت بفترة الإيقاف الماضية والتي تعدت شهرين، ولإلغاء القرار، كما وضحت النقابة أن الإفادة التي نشرت لك تكن تبين سبب الإلغاء، ولهذا لزم التنويه.

ويذكر أن النقابة قد أجريت تحقيقاً مع الفنانة شيرين عبد الوهاب في 10 إبريل المنقضي، وقد أوضحت خلال التحقيق أنها لم تقصد ما بدر منها وقدمت الاعتذار للشعب المصري بالكامل وللنقابة.