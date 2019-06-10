تارا عماد تشارك في فيلم الفيل الأزرق 2

كشفت الفنانة الشابة تارا عماد عن المشاركة في فيلم “الفيل الأزرق2” بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي سوف يطرح بدور العرض السىينمائي في عيد الأضحى المقبل، ومن إنتاج شركة سينرجى، حيث تلعب دور شخصية تدعى “ميرميد” ضمن أحداث الفيلم، والذي يتوقع له الجميع النجاح والإيرادات العالية، خاصة مع وجود عدد كبير من النجوم، وذلك بعد نجاح الجزء الأول الذي وصلت إيراداته لـ 32 مليون عام 2014.

الفيلم يضم عدد كبير من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ظافر العابدين، والإعلامية اسما شريف منير،وإياد نصار، وأحمد خالد صالح وغيرهم، كما يعتبر الفيلم استثمار لنجاح الجزء الأول، عن رواية لنفس الكاتب أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار للجزأين .

والجدير بالذكر أن الجزء الثاني من “الفيل الأزرق” يجمع نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، والنجمة هند صبرى تنضم لهم في الجزء الثاني، والفنان إياد نصار كضيف شرف ويقوم بشخصية مهمة فى الفيلم، من إنتاج شركة “سينرجى فيلمز”.