هيفاء وهبي تصدم جمهورها ومتابعيها بنبأ حزين

أصيبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بأزمة صحية حادة، أسفرت عن نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وهذا بعدما كشفت بنفسها عبر صفحتها الشخصية على موقع التغريدات “تويتر”، وكتبت معلقة: أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فني أو ظهور إعلامي نتيجة وعكة صحية أتعرض لها منذ أكثر من شهر… خلوني بصلواتكم وإن شاء الله أعود لكم قريبا.. الحمد لله على كل شيء”.

وقد أوضحت التقارير والتكهنات، أن هيفاء وهبي أصيبت بمرض في الكبد، وتتلقى العلاج في الوقت الحالي في أحدى مستشفيات لبنان، وأيضاً تستعد للسفر إلى أوروبا للاطمئنان على صحتها وعمل الفحوصات اللازمة لها للتأكد من حالتها الصحية، تحديدا أنها تمر بظروف صحية منذ أكثر من شهر حسب وصفها.

ويذكر أن أخر ظهور لهيفاء وهبي كان في مسلسل “الواد سيد الشحات” للفنان أحمد فهمي، وهنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، وغيرهم.