عادل إمام يستأنف تصوير “فالنتينو”.. وعرض المسلسل في رمضان 2020

يعود الفنان الكبير عادل إمام إلى بلاتوه مسلسله “فالنتينو” بعد توقفه عن استأنف تصويره لمدة تجاوزت شهرين، وينتظر المخرج رامي إمام الانتهاء من بناء الديكورات لاستكمال تصوير المسلسل، استعدادا لعرضه في موسم رمضان القادم 2020.

ويجسد الزعيم دور صاحب مدرسة، بينما تجسد دور زوجته الفنانة “دلال عبد العزيز”، مدير المدرسة، ولكنها تتعامل مع الطلاب والعاملين بالمدرسة بطريقة قوية وصارمة.

وضمن الأحداث يشعر عادل إمام بالملل من زوجته نتيجة طريقتها في التعامل معه، ثم يقع في غرام فتاة ويتزوجها، ويدخل في صراعات مع زوجته الأولى، وهذا في إطار كوميدي.

ومسلسل “فالنتينو” من بطولة عادل إمام ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، حمدي الميرغني، وعدد أخر من النجوم، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.