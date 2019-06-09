تعرف على الخريطة الدرامية الجديد لشبكة قنوات “الحياة”

بعد انتهاء موسم رمضان، اختارت شبكة تلفزيون “الحياة” أفضل باقة متنوعة من الأعمال الدرامية لعرضها على شاشتها.

وبدأت قناة الحياة في عرض أولى حلقات مسلسل “بين السرايات” أمس في الساعة الثانية ظهراً، ومن المقرر عرضه من السبت للأربعاء.

والمسلسل بطولة، باسم سمرة ومحمد شاهين وسيمون وروجينا وصبري فواز ونجلاء بدء ونسرين أمين، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

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كما أنها أعادت القنا عرض مسلسل “هوجان” الذي خاض به الفنان محمد إمام موسك رمضان، ويتم عرضه من السبت للأربعاء في الساعة السابعة مساء، وهو بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز،صلاح عبد الله، رياض الخولي، عايدة رياض، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، ومن تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

كما سيعرض مسلسل “مليكة” للفنانة دينا الشربيني وسيعرض من السبت للأربعاء الساعة السادسة مساء، وهو من بطولة رامز أمير، مصطفى فهمي، عمر السعيد، أحمد العوضي، ندى بسيوني، صفاء الطوخي، دانا حمدان، إيمان الزيدي، أية سماحة، لمياء كرم، ياسر على، قصة أحمد طاهر ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج إسماعيل وإشراف أحمد نادر جلال.