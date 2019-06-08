تعرف على إيرادات أفلام العيد… وكازابلانكا في المقدمة و”محمد حسين” يتذيل القائمة

تصدر فيلم “كازابلانكا” للفنان أمير كرارة إيرادات أفلام عيد الفطر بمبلغ 23 مليون و247 ألف جنيه حيث غرد منفردا بإيراداته عن باقي الأفلام وجاء في المركز الثاني فيلم “الممر” للفنان أحمد عز بمبلغ 11 مليون و506 ألاف جنيه.

وفي المركز الثالث جاء فيلم “سبع البرومبة” للنجم رامز جلال محققا 10 مليون و498 ألفا، وفي المركز الرابع جاء فيلم “حملة فرعون للفنان عمرو سعد بمبلغ 8 مليون و622 ألف جنيه، وتذيل القائمة بفيلم “محمد حسين” للفنان محمد سعد محققاً مبلغ مليون و957 ألف جنيه.

وقد حقق فيلم “كازابلانكا” أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية مرتين الأولى بمبلغ 6 ملايين و721 ألفا و308 جنيهات أول أيام عيد الفطر وتفوق على نفسه وكسر الرقم في ثاني أيام العيد محققا 8 ملايين و51 ألفا و678 جنيها.