سينرجي تتعاقد مع أمير كرارة ويوسف الشريف ومحمد رمضان على مسلسلات 2020

استكمالا لنجاحات الموسم الدرامي المنقضي، تستكمل شركة “سينرجي” للإنتاج والتوزيع، خطة نجاحاتها وتتعاقد مع بعض النجوم لموسم دراما رمضان 2020، إذا تعاقدت الشركة بقيادة رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلي إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع الفنانين أمير كرارة ومحمد رمضان ويوسف الشريف والزعيم عادل إمام، لتقديم مسلسلات في رمضان القادم، ومن المنتظر أن تعلن الشركة عن باقي التعاقدات في الفترة القادمة.

وحققت الشركة عدة نجاحات الموسم الرمضاني المنقضي، أهمها ضبط معايير السوق الدرامي، بجانب ضبط أجور الفنانين بكل فائتها، تحديداً أن الفترة المنقضية شهدت أرقاماً مبالغ فيها للغاية، نتج عنها تواجد أزمة حقيقة في العائد للكثير من الفضائيات، والذي أثر بشكل سلبي على صناعة الدراما بشكل عام.

وكانت شركة “سينرجي” قد كشفت الأيام المنقضية عن تعاقدها رسميا مع الفنان أمير كرارة لتقديم مسلسل العام القادم، بعد النجاح الكبير الذي حققه بثلاثية “كلبش”، وأيضاً تعاقدت الشركة مع الفنان محمد رمضان، بعد نجاح مسلسل “زلزال” والذي لاقي نسبة مشاهدة كبيرة، وأيضاً يعود يوسف الشريف للدراما بمسلسل “البداية” بعد غياب عن الشاشة لمدة عامين، وأيضاً أعلنت الشركة عن استكمال مسلسل “فالانتينتو” للزعيم عادل إمام، والذي تأجل عرضه من العام المنقضي.