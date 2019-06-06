6 ضيوف شرف ساهموا بشكل كبير في نجاح فيلم رامز جلال “سبع البرمبة”

استطاع الفنان الكوميدي رامز جلال تحقيق إيرادات مجزية بفيلمه الجديد “سبع البرمبة” الذي ينتمى لنوعية الكوميديا، ِإذا أنه حقق حتى تلك اللحظة إيرادات بلغت نحو 3 ملايين جنيه.

واستعان رامز بعدد من نجوم الصف الأول لمشاركة معه في فيلمه كضيوف شرف وهم أحمد السقا وأمير كرارة وياسر جلال، بجانب الفنانين محمد أسامة نجم مسرح مصر، الشحات مبروك، سارة درزاوي، حيث ظهر معظمهم مؤديين لشخصيات جسدوها من قبل في أعمالهم الفنية، والآخرون ظهروا بأدوار مؤثرة في العمل بين الأكشن والكوميدي.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور اسمه عمر، يتزوج من “نسمة” جميلة عوض بعد الكثير من الخلافات مع والدها، ويتسبب هذا في تحطيم نفسية زوجته نتيجة عدم شجاعته، لتدخل نسمة في حالة نفسية صعبة ويحاول إرضائها بكافة الطرق.

فيلم “سبع البرومبة” بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد عبد الرحمن، جميلة عوض، نور قدري، مها أبو عوف، بدرية طلبة، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد كريم.