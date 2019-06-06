أمير كرارة يتصدر إيرادات وقفة العيد بمليون و364 ألف جنيه بفيلم كازابلانكا

تصدر فيلم “كازابلانكا” بطولة الفنان أمير كرارة، إيرادات وقفة عيد الفطر، حيث حقق الفيلم في أول 4 حفلات له مبلغ مليون و346 ألف جنيه.

وكان الفيلم قد طرح في كل دور العرض اعتباراً من حفلة الساعة التاسعة أمس الثلاثاء وقفة عيد الفطر المبارك، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات العيد بسبب ضخامه إنتاجه، ومشاركه الكثير من الفنانين ضمن أحداثه، بجانب قوة السيناريو وجرعة الأكشن.

فيلم “كازابلانكا” بطولة عدد كبير من النجوم وفي مقدمتهم أمير كرارة، غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور، وشركة سينرجي وإخراج بيتر ميمي، وتأليف هشام هلال