طارق الشناوي يكشف عن الحالة الصحية للنجم الكبير عزت أبو عوف

صرح الناقد الفني طارق الشناوي بأن الحالة الصحية للنجم الكبير عزت أبو عوف حرجة للغاية حيث إنه يعاني من مرض عصبي في جسمه، مشيراً بأنه يتواجد حالياً داخل العناية المركزة في إحدى المستشفيات، مطالباً جمهوره ومحبيه بالدعاء له وأن يمن الله عليه بالشفاء العاجل.

من الجدير بالذكر أن أخر أعمال النجم الكبير عزت أبو عوف هو مسلسل “الأب الروحي 2” الذي شارك معه في بطولته النجمه سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، ميدو عادل وغيرهم من النجوم، والمسلسل من إخراج تامر حمزة وتأليف هاني سرحان، كما ظهر أبو عوف في إحدى إعلانات شهر رمضان مع المطرب عمرو دياب.