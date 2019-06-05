محمد سعد في السعودية لأداء مناسك العمرة

سافر الفنان الكوميدي محمد سعد منذ يومين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وهو ما أدى إلى إلغاء العرض الخاص بفيلمه الكوميدي الجديد “محمد حسين”، والذي كان من المفترض أن يقام أمس الاثنين.

ويشارك الفنان محمد سعد في سباق عيد الفطر السينمائي بفيلم “محمد حسين”، حيث يخوض السباق مع أربعة أفلام أخرى وهي “كازابلانكا، الممر، حملة فرعون، سبع البرمبة”.

ويشارك في فيلم “محمد حسين” محمد سعد، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مي سليم، فريال يوسف، ويزو، حمدي الوزير، ومن تأليف شريف عادل، إخراج محمد على، وإنتاج أحمد السبكي.