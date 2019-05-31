ِتعرف على رد فعل أحمد مالك بعد هجوم غادة عبد الرازق عليه

أعرب الفنان الشاب أحمد مالك عن استيائه الشديد، بسبب الهجوم العنيف الذي شنته عليه الفنانة غادة عبد الرازق مؤخرًا، وذلك بعد ترشيحه للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة.

حيث أفاد “مالك” خلال لقائه في قناة “العربية”، أمس الخميس الموافق 30 مايو الجاري، أن الترشيح لم يأتي بسبب وساطة كما يعتقد البعض، مستنكرًا الهجوم الحاد الذي شنته عليه غادة عبد الرازق، قائلاً: “غريبة إن حد يقلب على حد تاني فاجأة كده بكل القسوة دي”.

يذكر أن أحمد مالك شارك في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “أهواك”، “الجزيرة2، “هيبتا”، “ريجاتا”، “الشيخ جاكسون”، مسلسل “لا تطفئ الشمس”، “مع سبق الاصرار”، “الشوارع الخلفية”، وغيرها.