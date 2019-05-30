ملخص الحلقه 23 من مسلسل البرنسيسه بيسة

أحداث الحلقة 23 من مسلسلات دراما رمضان تتصاعد، وهو ما يجعلها مشوقه وجذابه للجمهور خاصة مع انتهاء الأحداث بقرب انتهاء شهر رمضان المبارك، ومنها مسلسل البرنسيسة بيسة

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فقد بدأت الحلقة الـ 23 من مسلسل “البرنسيسة بيسة” ، بزواج بيسة على “كاظم” حيث بدأت أحداث الحلقة بدهشة وصدمة عائلة كاظم والحضور بدخول بيسة إلى قاعة الحفل مع زفة شعبية، وفى نفس الوقت “شويكار” تقوم بعمل خطة لإبعاد أهالي الحارة عن حضور الفرح عن طريق سائق الاوتوبيس الذي يذهب بهم إلى مكان آخر.

ويقوم “مأمون” بعمل مكيدة للانتقام من كاظم، حيث يذهب إلى دار المسنين ويطلب إخراج سكسكة، ولكن المدير يرفض لأن كل أوراقها بتوقيع “مرعى” ويسرق مأمون مفتاح حجرتها ويقوم بتهربها من الدار وأخذها إلى الفرح، وسط دهشة كل الحضور بعد أن دخلت ورقصة على أغنية “مافيا”، وبعد ذلك يدخل أهالي الحارة إلى القاعة ويحدثون فوضى في القاعة .

تذهب بيسة مع كاظم إلى الفيلا ويتركها ويذهب إلى والدته، ويسألها عن موعد تطليق بيسة، ولكنها تقول له بأن يصبر حتى ترى الأمور إلى أين ستصل مع المحامي.