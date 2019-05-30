الحلقة 23 من ابن اصول..أشقاء حمادة هلال يستولون على أملاكه

بدأت الحلقة الـ 23 من مسلسل “ابن أصول” العديد من التحديثات علي مرتبة الأحداث الدرامية في الحلقة حيث أشقاء هشام (حمادة هلال) نجحوا في التآمر عليه وسرقة جميع أمواله، عن طريق تحويلها مباشرة بواسطة محمد نجاتي (سيف) الذي قدر علي سرقة هاتفه واستخدامه لأجل تحويل الأموال كما استطاعوا الاستيلاء على الشركة والفيلا بعدما جعله يوقع على أوراق دون علمه.

كل ما سبق أدي إلى ذهاب هشام المستشفى بعدما صدم بدخولهم عليه الفيلا ومعهم قرار من المحكمة بتسليمهم الفيلا والشركة مما جعله يدخل في غيبوبة إثر الصدمة الذي حدثت له.

ورغم المشاكل الحاصلة بين هشام ووالدته، إلى جانب الأزمات مع مراته رحمة (رانيا منصور) ونعمة (ايتن عامر) ومطالبتهما له بالانفصال إلا أنهما أرادوا الوقوف بجانبه في المستشفى للاطمئنان علي حالته الصحية.