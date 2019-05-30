حسام حبيب يكشف سر زواجه من الفنانة شيرين عبد الوهاب

صرح المطرب حسام حبيب، بأنه راضي عما وصل له نجومية حتى الآن، وأوضح بأنه يعتبر من الشخصيات العصبية والمتهورة، ولكنه لا يواصل تقديم الخطأ في الكثير من أحداثه والمواقف الأخرى.

كما أضاف عن طريق لقائه في برنامج عايشة شو، والبرنامج تقديم الإعلامية عائشة عثمان المذاع عبر قناة النهار، وأنه يوجد 3 محطات أثرت في حياته الفنية، الأولى في فترى دراسته، وأنه كان يكره الاستيقاظ مبكرا، والمرحلة الثانية في زواجه من المطربة شيرين عبد الوهاب، وأنه شخص يعشق حياته الخصوصية، وأنه يكره الشهرة.

كما أشار بأنه يعشق الموسيقي، وأنه لم يشارك في الحفلات الفنية في المدرسة، كما أشار إلى أن الموسيقى كسرت فيه أشياء كثيرة منها الخجل، ولكنه تعلم من شيرين ارتداء وجه آخر، وأنه يحاول الابتعاد عن ذلك.