ملخص الحلقة ال22 من مسلسل لمس أكتاف

تشتعل أحداث الحلقة 22 من مسلسلات دراما رمضان، مما يجعل الجمهور أكثر تشويقا وأثارة خاصة مع اقتراب انتهاء الأحداث بنهاية شهر رمضان،وقد بدأت أحداث الحلقة 22 من مسلسل “لمس أكتاف” للنجم ياسر ‏جلال، بوساطة أدهم بين حمزة “فتحى عبد ‏الوهاب” وسامر “أحمد كشك” وأراد سامر من أدهم “ياسر جلال” أن يرسل لحمزة بعدم ‏إيذاء أحد من عائلته مقابل 10 ملايين دولار .

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ويأتي في أحداث المسلسل “عصام” عمرو صحصاح الذي يعمل ‏عامل في جيم أدهم “ياسر جلال” يحاول تمثيل دور المعاون لأدهم ‏لكن الأخير يدرك أن هناك من يجنده داخل الجيم لنشر أخباره.‏

وينوي شحاتة “مجدى فكرى” للانتقام من حمزة “فتحى عبد الوهاب” ‏بعد الخروج من السجن، ويدخل أدهم في المشهد ليقول حمزة ‏بمطالب سامر ، وبالفعل يطلب حمزة من أدهم أن يبلغ سامر ‏بموافقته على إعطائه 10 ملايين دولار.‏

يتتبع حمزة “فتحى عبد الوهاب” ورجاله أدهم “ياسر جلال” لمكان ‏لقاء سامر، وهناك يفشي حمزة لسامر أنه أدرك أنه عليه ‏قضايا قروض كبيرة من البنوك وينشر أكذوبة موته ليفر من ‏سدادها، ويحاول سامر استعطاف حمزة إلا أن الأخير يطلق عليه النار.