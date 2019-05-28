ملخص الحلقة 22 مسلسل بدل الحدوتة 3

بدأت الحلقة 22 من مسلسل بدل الحدوتة 3 بمجئ دنيا سمير غانم بالشخصية الثالثة “لولي”، الحلقة بدأت بالفنان سمير غانم وهو يلعب دور الجد وهو يحكي لـ ” لواي ” وهي صغيرة عن رجل علم أن العالم سوف ينتهي ففر مع أسرته إلي مزرعة بعيدة أسمها مزرعة البطاطس، وستذاع حلقة الطفلة لولي وقد أصبحت شابة بعد مرور 20 سنة، وقد توفي والديها في حادث سيارة وقد خبأ عنها الخدم هذه المعلومة وعاشت لولي في مزرعة بطاطس بعيدا عن العالم.

وبعد مرور سنوات أرادت لولي الخروج من المزرعة للبحث عن أرنبها الضائع وتقابل جمال السويسري “هشام ماجد “وهو الشاب الذي تورط في عملية توزيع شنطة مخدرات، وفر بها بالقرب من مزرعة البطاطس، إلا أن المربية الخاصة بلولي تقوم بتحذيرها قبل هروبها خوفا عليها مما ستشاهده في العالم الخارجي، وتقوم بالاعتداء علي جمال السويسري بالضرب.