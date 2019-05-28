مسلسل لأخر نفس على شاشة الحياة في رمضان

استطاع النجم فتحى عبد الوهاب التكلم باللغة العربية فى الـ “Voice Over” خلال حلقات مسلسل “لآخر نفس” للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذي يذاع ضمن السباق الرمضاني على شاشة قناة “الحياة”.

وتعتمد أحداث المسلسل على “راوى” وهو حازم ( فتحى عبد الوهاب) لرواية “أوسكار وايلد” التي تتضمن على جميع ألغاز المسلسل، والتي وضعت البطلة في البحث عن حلول هذه الألغاز الذي تركها لها زوجها الضابط المتوفى.

وفى ذات السياق، النجم فتحى عبد الوهاب قد أوشك على الانتهاء من تصوير مسلسله، حيث تبقي له 4 أيام فقط لينتهى من التصوير نهائياً، وتعد شخصية فتحى في الأحداث تعتمد على الإثارة والتشويق، خاصة أن الشخصية هي عمود العمل، فضلا عن الأداء الحركي والشكل وتكنيك الوجه.